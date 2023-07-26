Смерть на дорозі «Харків-Красноград-Перещепино»: слідчі встановлюють обставини ДТП

Аварія сталася 25 липня о 12:15 на автодорозі «Харків-Красноград-Перещепино» в Красноградському районі.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, 45-річний водій автомобіля «Nissan» виїхав на ділянку дороги, де проводилися ремонтні роботи, та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21111» під керуванням 39-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.

В результаті ДТП 35-річний пасажир автомобіля «ВАЗ» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Водія «ВАЗу» доставили до лікарні міста Харків.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости