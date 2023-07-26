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У Харкові продовжується демонтаж радянської символіки

У Харкові продовжується демонтаж радянської символіки

Елемент обеліска «Орлятко», що розташований у парку «Юність» у Холодногірському районі, демонтують.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 липня, виконавчим комітетом Харківської міської ради на підставі Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Також демонтують пам’ятний знак Артему, що розташований на прибудинковій території житлового будинку №3 на вул. Морозова в Слобідському районі.

Агентство Телевидения Новости

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