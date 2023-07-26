Викрито ще одну поліцейську-зрадницю: працювала на ворога під час окупації Вовчанська

За даними слідства, під час окупації Вовчанська 23-річна підозрювана, бувши на той момент діючою співробітницею поліції, перейшла на бік ворога та добровільно погодилась співпрацювати з окупантами.

квітні минулого року вона обійняла посаду «начальника отдела кадрового обеспечения» у псевдоправоохоронному органі — так званому «відділі поліції», повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зрадниця мала широке коло обов’язків, зокрема проводила співбесіди з кандидатами на працевлаштування та складала проєкти трудових договорів.

Також вона займалась формуванням списків особового складу та електронної бази співробітників та їх родин.

Крім того, підозрювана забезпечувала проведення службових розслідувань за фактами порушення службової дисципліни та особисто забезпечувала «громадський порядок», здійснюючи патрулювання у місті та заступаючи на добові чергування.

Після деокупації Вовчанська підозрювана разом з військовими рф втекла на непідконтрольну територію. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній поліцейській сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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