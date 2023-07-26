Харкову потрібні водії: КП запрошує на роботу водіїв автобусів

Комунальне підприємство, що обслуговує автобусні маршрути міста Харкова, має вакансії водіїв.

Про це повідомили в Департаменті інфраструктури, пишуть на сайті міськради.

«Комунальне підприємство запрошує водіїв категорії «D» для роботи на міських маршрутах на нових, сучасних, комфортабельних автобусах різної місткості.

Працівникам пропонується офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, позмінна робота, достойна заробітна плата та дружній колектив», – зазначили там.Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (067) 733-32-22, (050) 327-41-44.

Агентство Телевидения Новости