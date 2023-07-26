“Невтішні” результати перевірок військкоматів: Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні отримав попередні результати перевірок військкоматів.

Про це він повідомив під час свого традиційного відеозвернення, пишуть «Українські новини».

«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших військкоматів, крім колишнього одеського. І невтішні результати», — сказав глава держави.

Президент пообіцяв, що правоохоронці реалізують отримані результати в законний спосіб.

Зеленський також додав, що українці обов’язково побачать результати перевірок військкоматів.

Він звернувся до працівників військкоматів, які «дозволяють собі нахабніти десь у тилу», і попередив їх, що їм не буде місця в житті після перемоги України у війні.

Агентство Телевидения Новости