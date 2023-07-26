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У Харкові погасили поштову марку, присвячену Службі безпеки України

У Харкові погасили поштову марку, присвячену Службі безпеки України

Начальник Управління СБУ в Харківській області генерал-майор Олександр Куць, разом з очільником ХОВА Олегом Синегубовим та директором регіональної філії Укрпошти Юрієм Савченком презентували нову поштову марку – «Служба безпеки України».

Ця марка стала завершальним елементом у серії марок воєнного часу «Слава Силам оборони і безпеки України!», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Тут закарбований героїчний, але при цьому надзвичайно важкий шлях нашої країни до перемоги над агресором, нашої боротьби за власну культурну і ментальну ідентичність та взагалі за право українців на життя.

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників.

Агентство Телевидения Новости

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