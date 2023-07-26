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Заборонити смартфони у школах по всьому світу: ЮНЕСКО

Заборонити смартфони у школах по всьому світу: ЮНЕСКО

Агентство ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) рекомендує всім країнам заборонити використання смартфонів у школах, щоб уникнути порушення навчального процесу, покращити навчання та допомогти захистити дітей від кіберзалякувань.

Це вказано в доповіді ООН, повідомляє «Громадське» з посиланням на The Guardian.

У звіті йдеться, що цифрові технології, включно зі штучним інтелектом, завжди повинні підкорятися «людиноцентричному баченню» освіти й ніколи не витісняти особисте спілкування з учителями.

В ЮНЕСКО переконані, що позитивний вплив цифрових технологій на результати навчання може бути переоціненим, а нове не завжди є кращим.

Агентство ООН закликало політиків не нехтувати «соціальним виміром» освіти, де студенти навчаються віч-на-віч, оскільки дедалі більше навчання переміщується в інтернет, особливо в університетах.

Надмірне або невідповідне використання учнями технологій у класі та вдома (смартфонів, планшетів чи ноутбуків), може відволікати, заважати та негативно впливати на навчання, вважають в ЮНЕСКО.

На підставі аналізу 200 систем освіти в усьому світі ЮНЕСКО підрахувало, що кожна четверта країна заборонила використання смартфонів у школах.

Серед них — Франція, яка запровадила таку заборону у 2018 році, і Нідерланди, які запровадять обмеження з 2024 року.

Агентство Телевидения Новости

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