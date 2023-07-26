Трамваї №3, 7 та 27 тимчасово змінять маршрути руху

Рух трамваїв на вул. Москалівській, від вул. Гольдбергівської до РК «Новожанове», та на вул. Миколи Бажана, на ділянці від вул. Москалівської до РК «Новоселівка», буде припинений з 9:00 до 17:00 27 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№7: не курсує;№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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