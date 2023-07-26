Вулиця Отакара Яроша: рух відновлять у кінці серпня

Рух транспорту вулицею Отакара Яроша, на ділянці від вул. 23 Серпня до пров. 23 Серпня, припинений до 31 серпня.

Раніше рух планувалося відновити 10 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, терміни змінилися у зв’язку з продовженням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.

Нагадаємо, що на період ремонту автобуси курсують таким чином:

№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-к 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).

Агентство Телевидения Новости