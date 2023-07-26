Гранатометальник у житловому секторі Харкова: зловмисника взято під варту

За даними слідства, 24 липня у житловому секторі Київського району м. Харкова 50-річний чоловік під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату.

Чоловік швидко побіг, тому залишився неушкодженим.

Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, де він отримав допомогу, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

26 липня слідчий суддя Київськоно районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 21.09.2023 включно.

Слідством також встановлено, що зловмисник придбав гранату у Харкові у 61-річного чоловіка.

Правоохоронці вже провели обшуки у «продавця» та виявили у нього арсенал зброї та боєприпасів. Після проведення експертиз 61-річному ділку буде повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости