Білорусь та росія не отримали запрошення на Олімпійські ігри-2024: МОК

Білорусь і Росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на прийдешню літню Олімпіаду, що відбудеться наступного літа в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

МОК запросив на Ігри 203 країни. До списку запрошених не потрапили Білорусь, Гватемала та Росія.

Президент МОК Томас Бах у прямому ефірі особисто підписав запрошення для двох сотень країн.

Щоправда, відсутність запрошення для білорусів і росіян не гарантує їхню неучасть в Олімпіаді-2024. Функціонери постійно відкладають питання участі РФ і Білорусі в Іграх.

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлетів називали вересень-жовтень.

Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. «Щойно матимемо чітку картину, ми ухвалимо рішення», – пояснив глава олімпійського руху.

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту.

Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі «нейтральних».

Агентство Телевидения Новости