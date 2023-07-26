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Росіяни зрештою спрямували ракети в Хмельницьку область, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Росіяни зрештою спрямували ракети в Хмельницьку область, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Йдеться про район Старокостянтинова, за 5 км від якого лежить військовий аеродром. 

Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі.  

"Можливо, з "Кинджалами" були ще балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше", - сказав пан Ігнат.

Ракети запустили з Каспію, в Україну вони залетіли з боку окупованих територій на південному сході. 

Спершу прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти - на Захід. 

У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину. 

За словами Ігната, ППО збила крилаті ракети на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра.

Источник: https://t.me/bbcukrainian/18081

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