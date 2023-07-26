Росіяни зрештою спрямували ракети в Хмельницьку область, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Йдеться про район Старокостянтинова, за 5 км від якого лежить військовий аеродром.
Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі.
"Можливо, з "Кинджалами" були ще балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше", - сказав пан Ігнат.
Ракети запустили з Каспію, в Україну вони залетіли з боку окупованих територій на південному сході.
Спершу прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти - на Захід.
У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину.
За словами Ігната, ППО збила крилаті ракети на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра.
Источник: https://t.me/bbcukrainian/18081