Росіяни зрештою спрямували ракети в Хмельницьку область, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат



Йдеться про район Старокостянтинова, за 5 км від якого лежить військовий аеродром.

Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі.

"Можливо, з "Кинджалами" були ще балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше", - сказав пан Ігнат.

Ракети запустили з Каспію, в Україну вони залетіли з боку окупованих територій на південному сході.

Спершу прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти - на Захід.

У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину.

За словами Ігната, ППО збила крилаті ракети на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра.

Источник: https://t.me/bbcukrainian/18081

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