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26.07.2023 21:59
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Харківська поліція розшукує 11-річного хлопчика

Харківська поліція розшукує 11-річного хлопчика

26 липня до відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в смт Хорошеве пішов з дому 11-річний хлопчик Савелій Плаксій.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Прикмети: зріст 145 см, худорлявої статури, світле волосся, блакитні очі.

Був одягнутий у чорні короткі шорти, чорну футболку, темно-сині капці.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, з проханням повідомити за телефонами: 102; 0507282081, 0661736937 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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