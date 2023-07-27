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З-під завалів у квартирі рятувальники вилучили тіло загиблої жінки: ДСНС

З-під завалів у квартирі рятувальники вилучили тіло загиблої жінки: ДСНС

Вночі 27 червня ворог завдав чергових обстрілів по прикордонним населеним пунктам Куп’янського району Харківської області.

Під ворожий вогонь потрапила нежитлова будівля у селищі Великий Бурлук, в якій сталася пожежа. Вогнеборці її оперативно ліквідували, повідомляють в ДСНС.

Від ДСНС для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиницю техніки та 9 чоловік особового складу.

Також ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові 9-ти та 5-ти поверхівки, а також господарчі споруди.

З-під завалів у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 р.н. Крім того, постраждало ще 4 мешканці будинку.

Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на 7-му поверсі житлової 9-поверхівки. Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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