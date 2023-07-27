Мінспорту скасувало бойкот змагань з росіянами

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило новий наказ – фактично, про скасування бойкоту змагань, де росіяни та білоруси беруть участь у нейтральному статусі.

Тепер формулювання, за яких умов українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, звучить так: «в яких беруть участь спортсмени, що представляють російську федерацію та/або республіку білорусь під своїми національними прапорами, та/або використовують власну національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами виказують приналежність до російської федерації та республіки білорусь», повідомляє Tribuna.com.

Відтепер сам факт присутності російського та білоруського спортсмена на змаганнях у нейтральному статусі – більше не підстава для бойкоту, як це було раніше.

Такий розворот на 180 градусів призвів до абсурдної ситуації на ЧС з фехтування.

26 липня Ігор Рейзлін знявся зі змагань, де жереб видав йому росіянина Вадима Анохіна – бо ж бойкот.

27 липня Ольга Харлан, схоже, змагатиметься – проти росіянки Анни Смирнової, яку їй підкинув жереб. Бо бойкоту ж нема.

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