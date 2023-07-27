Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії.

Італія стала 29-ю країною, що визнала Голодомор геноцидом, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що Голодомор спричинив від семи до 10 мільйонів смертей, значно скоротивши сільське населення в Україні, а Радянський Союз заперечував існування Голодомору до 1980-х років, згодом приписуючи його природним і ненавмисним причинам.

Італійські сенатори наголошують, що «пам’ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність».

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