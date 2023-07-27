Біля берегів Нідерландів горить судно, на його борту 3000 автомобілів

На вантажному судні з майже 3000 автомобілів на борту сталася пожежа, в результаті якої один член екіпажу загинув і кілька людей отримали поранення, повідомила берегова охорона Нідерландів.

Декілька членів екіпажу були змушені стрибнути за борт з 199-метрового судна Fremantle Highway, що палало, зареєстрованого в Панамі. Судно йшло з Німеччини до Єгипту, повідомляє видання «Економіка України».

Посольство Індії в Нідерландах повідомило, що пожежа «привела до загибелі індійського моряка та травм екіпажу». Японська компанія Shoei Kisen, якій належить судно, заявила, що весь екіпаж із 21 особи був індійським.

Рятувальні кораблі обливали судно водою, щоб охолодити його, але використання занадто великої кількості води могло призвести до його затоплення, повідомила голландська берегова охорона.

Гаряче судно було прикріплено до рятувального, щоб запобігти його дрейфу.

Представник берегової охорони раніше повідомив, що пожежа почалася біля електромобіля. Приблизно 25 із 2857 транспортних засобів на кораблі були електричними.

«Електромобілі горять так само, як автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння. Коли акумулятори перегріваються і відбувається так званий «тепловий розгін», це стає небезпечним, – сказав Уве-Петер Шідер, капітан-мореплавець та представник Німецької страхової асоціації. – Внаслідок хімічної реакції у батареї утворюються гази, які роздмухують батарею».

За словами представника компанії Mercedes-Benz, близько 350 автомобілів на борту було вироблено ними.

Агентство Телевидения Новости