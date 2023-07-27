На хабарі викрито воєнкома та працівника поліції: перші результати перевірок

За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби, повідомляє офіс Генерального прокурора.

Вони займалися пошуком «клієнтів». Після цього поліцейський передавав їх персональні дані керівнику одного з районних ТЦК та СП.

В подальшому воєнком підробляв та видавав тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Надання таких «послуг» для трьох чоловіків оцінили в 57 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Агентство Телевидения Новости