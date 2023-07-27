6660 грн на кожного члена сім’ї: ПриватБанк почав виплачувати допомогу українцям

У ПриватБанку стартувала виплата грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від міжнародної гуманітарної організації CARE через PrivatMoney.

Допомогу отримають ВПО, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Обов’язковою умовою відбору була приналежність осіб до однієї з категорій вразливості, а саме: багатодітні родини (троє та більше дітей до 18 років), люди з інвалідністю (I-II група), неповні сім’ї (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей), люди старші 60 років, родини, члени яких мають хронічні захворювання, та родини з вагітними жінками та жінками, які годують.

Також окремо було виділено категорію українських родин з Херсонської області, які впродовж останніх 30 днів були змушені змінити місце проживання, але не мають вищезазначених критеріїв вразливості.

Підтримка за програмою CARE передбачена на три місяці, розмір допомоги на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць, проте вся сума виплачуватиметься одним платежем: 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Агентство Телевидения Новости