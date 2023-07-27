Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:58
Просмотров: 53

Жінок без хіджабів звільняють з роботи: реалії Ірану

Жінок без хіджабів звільняють з роботи: реалії Ірану

Поліція повідомила, що будуть відновлені патрулі, які перевірятимуть носіння хіджаба, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабів у громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду..

В Ірані жінок, які відмовляються носити хіджаб, звільняють з роботи, у них також конфіскують автомобілі. Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на The Independent.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, що іранська поліція розіслала понад 133 100 повідомлень із вимогою не використовувати автомобілі протягом встановленого періоду часу, а також конфіскувала 2 000 автомобілів.

Крім того, що жінок, які не носять хіджаб, звільняють з роботи, їм призначають покарання. Наприклад, на початку цього місяця жінку змусили мити тіла мертвих у морзі як частину покарання.

Будуть відновлені патрулі, які перевірятимуть носіння хіджаба, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабів у громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду.

Повідомляється також, що деяких жінок з тієї ж причини тимчасово або назавжди відрахували з університетів, не дозволяють їм складати іспити, заборонили їм користуватися громадським транспортом і банківськими послугами.

Тим закрито часом сотні підприємств, які не запровадили обов’язкове носіння хіджаба.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 