Жінок без хіджабів звільняють з роботи: реалії Ірану

Поліція повідомила, що будуть відновлені патрулі, які перевірятимуть носіння хіджаба, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабів у громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду..

В Ірані жінок, які відмовляються носити хіджаб, звільняють з роботи, у них також конфіскують автомобілі. Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на The Independent.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, що іранська поліція розіслала понад 133 100 повідомлень із вимогою не використовувати автомобілі протягом встановленого періоду часу, а також конфіскувала 2 000 автомобілів.

Крім того, що жінок, які не носять хіджаб, звільняють з роботи, їм призначають покарання. Наприклад, на початку цього місяця жінку змусили мити тіла мертвих у морзі як частину покарання.

Будуть відновлені патрулі, які перевірятимуть носіння хіджаба, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабів у громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду.

Повідомляється також, що деяких жінок з тієї ж причини тимчасово або назавжди відрахували з університетів, не дозволяють їм складати іспити, заборонили їм користуватися громадським транспортом і банківськими послугами.

Тим закрито часом сотні підприємств, які не запровадили обов’язкове носіння хіджаба.

Агентство Телевидения Новости