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І знову наркотики: слідчі повідомили про підозру жительці Лозівського району

І знову наркотики: слідчі повідомили про підозру жительці Лозівського району

Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області.

Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

27 липня поліцейські провели санкціонований обшук в помешканні зловмисниці. Вдома у 38-річної жінки виявлена документація на отримання «метадону» в різних центрах та наркотичний засіб.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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