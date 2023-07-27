Водій, електрогазозварник, інженер: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 27 липня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1500 вакансій.

1. Водій автотранспортних засобів – 19 300 грн2. Електрогазозварник – 18 000 грн3. Інженер – 16 250 грн4. Економіст з фінансової роботи – 15 400 грн5. В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 15 000 грн 6. Маляр – 14 990 грн7. Слюсар-ремонтник – 14 320 грн8. Архіваріус – 13 650 грн9. Вихователь – 13 000 грн10. Оператор пульта керування – 12 000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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