Харківським саперам довелося знешкоджувати півтонну авіабомбу під водою

27 липня сапери ліквідували російську авіаційну бомбу вагою пів тонни прямо під товщею води у річці Оскіл.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На місці працювали сапери-водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Роботи проводилися під постійною загрозою ворожих обстрілів.

«Проте все минулось і снаряд вже нікому не спричинить лиха», – зазначили в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости