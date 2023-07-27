Куп’янський напрямок: окупанти атакують та намагаються вибити українських захисників з позицій

На Куп’янському напрямку противник атакує, намагається вибити ЗСУ з панівних висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

«На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки.

Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости