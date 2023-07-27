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П’ятеро цивільних зазнали травм під час обстрілу Куп’янського району
27 липня окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району. Близько 21:15 внаслідок обстрілу села Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Росіяни влучили у приватний житловий будинок.
Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.