Ситуація на Харківщині за добу: дані ХОВА та поліції

Напередодні ввечері, 27 липня близько 21:15, окупанти обстріляли село Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено дві житлові будинки. Постраждало п’ятеро людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем були Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Фиголівка, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

За даними начальника ГУНП Харківської області Володимира Тимошка, за добу окупанти вбили одну жінку і поранили 9 цивільних. Загиблій жінці 75 років, найстаршому серед поранених 84 роки.

«Авіабомбами, мінометами, артилерією рашисти гатили по селищах Великий Бурлук, селам Ківшарівка, Петропавлівка, Новоосинове, Подоли, Масютівка Куп’янського району; по селах Шийківка, Новоплатонівка, Першотравневе Ізюмського району та селу Леміщене Богодухівського району. Воєнні злочинці з рф зруйнували та пошкодили 6 багатоквартирних, 23 приватних будинки, санітарно-епідемілогічну станцію, ліцей, кафе, лінію електромереж», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними ХОВА, у селах Петропавлівка та Подоли Куп’янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости