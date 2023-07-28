У Дергачах передумали витрачати 22 мільйони на сквер: куплятимуть пікапи для ЗСУ

В Дергачах вирішили оптимізувати міський бюджет: замість будівництва меморіального скверу за 22 мільйони гривень збираються придбати пікапи для ЗСУ.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Під час оперативної наради з моїми профільними заступниками та директором КП «Дергачікомунсервіс» було враховано думку громадськості про те, що вшанування загиблих оборонців України завжди залишається актуальною темою, а усі полеглі у боях герої хотіли б максимально пришвидшити нашу перемогу. Тому реалізацію проєкту будівництва меморіального скверу ми відкладемо до кращих часів. 22 млн грн, заплановані на це, будуть спрямовані на закупівлю нових пікапів для українських бойових підрозділів, про що незабаром буде оголошено новий тендер, який ви зможете побачити у системі Prozorro», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня голова Дергачівської громади наводив аргументи на користь облаштування нового скверу: «Сума тендеру на реконструкцію меморіального скверу становить 22 355 350 грн. Проєкт передбачено на два роки, жодної копійки з міського бюджету поки що на це не виділено. Після того, як визначиться переможець тендеру, ми не будемо його реалізовувати за рахунок зменшення субвенцій військовим чи коштів на ремонти доріг і будинків!»

Також, як повідомив Вячеслав Задоренко 27 липня, крім перерозподілу фінансового ресурсу на користь ЗСУ, він дав доручення профільним заступникам розробити додаткові програми підтримки населення, щоб до кінця року якомога більша кількість мешканців громади змогли отримати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будинків у зруйнованих селищах та селах Дергачівщини.

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