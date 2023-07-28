Каміла Конотоп з Харківщини стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років, який проходить в Румунії, Каміла Конотоп побила свої ж рекорди з попередніх змагань.

Харківська спортсменка здобула три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кг: в ривку з результатом – 107 кг, в поштовху – 130 кг та за сумою двоборства – 237 кг, повідомляє ХОВА.

Загалом 237 кг в сумі двоборства – це другий результат у світі за олімпійським рейтингом у ваговій категорії до 59 кг. Від рекорду Камілу відділяє лише 1 кг. Наразі найкращий показник (238 кг) належить спортсменці з Китаю.

Агентство Телевидения Новости