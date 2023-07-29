Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини: пожежа в Чугуївському районі

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждав 69-річний чоловік, повідомляє ДСНС Харківської області.

Пожежа трапилась о 16:25 у його власній оселі в садовому кооперативі «Бригантина», що розташований у с. Федорівка Старосалтівської громади Чугуївського району.

Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини, проте від госпіталізації відмовився

. На момент прибуття рятувальників 22-ї ДПРЧ та 38-го ДПРП будинок горів вже майже на всій площі у 150 кв.м. Локалізувати вогонь вдалося о 17:15, а ліквідувати повністю – лише о 20:45.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости