Африканські лідери вимагають від путіна відновлення зернової угоди
Лідери країн Африки наполягають на відновленні повноцінної дії Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла росія.
Про це заявив голова комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат під час саміту Африка-Росія, який завершився у Санкт-Петербурзі, повідомило видання zaxid.net із посиланням на Reuters.
«Перебої у постачанні енергії та зерна мусять негайно припинитися. Зернова угода мусить бути відновлена на благо всіх народів світу, зокрема африканців», – сказав Махамат.
Він наголосив, що «ця війна мусить припинитися». «І це може трапитися лише на ґрунті справедливості й логіки», – зазначив очільник Африканського союзу.
Його слова підтримав також президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. «Ми вважаємо, що маємо право закликати до миру, чинний конфлікт негативно впливає і на нас», – наголосив він.
Як зазначає Reuters, хоча лідери африканських країн не критикували Росію, їхні виступи на другий день саміту були узгодженішими та рішучішими за ті, які вони озвучували дотепер.