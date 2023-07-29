Африканські лідери вимагають від путіна відновлення зернової угоди

Лідери країн Африки наполягають на відновленні повноцінної дії Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла росія.

Про це заявив голова комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат під час саміту Африка-Росія, який завершився у Санкт-Петербурзі, повідомило видання zaxid.net із посиланням на Reuters.

«Перебої у постачанні енергії та зерна мусять негайно припинитися. Зернова угода мусить бути відновлена на благо всіх народів світу, зокрема африканців», – сказав Махамат.

Він наголосив, що «ця війна мусить припинитися». «І це може трапитися лише на ґрунті справедливості й логіки», – зазначив очільник Африканського союзу.

Його слова підтримав також президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. «Ми вважаємо, що маємо право закликати до миру, чинний конфлікт негативно впливає і на нас», – наголосив він.

Як зазначає Reuters, хоча лідери африканських країн не критикували Росію, їхні виступи на другий день саміту були узгодженішими та рішучішими за ті, які вони озвучували дотепер.

Агентство Телевидения Новости