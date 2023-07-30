У москві пролунав вибух: пошкоджено вежі хмарочоса (відео)

У ніч на неділю, 30 липня, у москві пролунав вибух. Пошкоджено фасади на двох офісних вежах «москва-сіті».

У повітряній зоні столиці рф запровадили тимчасове обмеження на перебування будь-яких повітряних суден, повідомляє УНІАН.

«Вибух стався в будівлі «IQ-кварталу», розташованого в «москва-сіті». Про це нам повідомили в екстрених службах. «Внаслідок хлопку на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 пошкоджено скління”, – сказав співрозмовник агентства. Постраждалих немає. Пожежі не послідувало», – повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Пізніше стало відомо, що вежа «IQ-кварталу» в «москва-сіті» евакуйована. Водночас мер москви Сергій Собянін заявив про «атаку українських безпілотників».

Сьогодні вночі здійснена атака українських безпілотників. Незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає», – написав він.

Також, за даними ТАСС, два безпілотники, які нібито брали участь в атаці на москву, були збиті на заході підмосков’я. Зокрема, вибухи чули в Одінцово.

Тим часом в московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт «Внуково» закрито на виліт та приліт, рейси перенаправляються до інших аеропортів.

Агентство Телевидения Новости