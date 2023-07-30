Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, та Куп’янського районів.

Зокрема, під вогнем були Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інші населені пункти, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Є пошкодження приватних житлових будинків та господарчих споруд.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости