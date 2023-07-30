Золочівська громада: в першу чергу допомога йде у населені пункти в зоні обстрілів

Золочівська громада має близько 57 кілометрів кордону з країною-агресоркою. В Одноробівському старостинському окрузі деякі населені пункти залишаються в зоні обстрілів ворога, там розбиті будинки, немає світла, не працюють магазини, люди вимушені переховуватися в льохах і підвалах.

Саме в цей округ у співпраці з волонтерами першочергово і системно йде допомога, розповідає голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Одноробівський старостинський округ найбільший у громаді, до його складу входить 15 сіл. Зараз там проживає близько 650 людей. Для порівняння, до війни було 1600 мешканців.

Протягом всього періоду бойових дій люди отримують найнеобхідніше: харчові продукти, засоби гігієни, ліки, паливо, генератори та буржуйки, одяг, посуд, постільну білизну, будматеріали, інвалідні візки.

Віктор Коваленко, голова Золочівської громади

Дуже дякували, коли одержали велосипеди, якими забезпечили громадських активістів, що допомагають організовувати людей. Діти отримали іграшки, смаколики та інші подарунки. Також мешканці дуже вдячні за турботу про тварин.

Робота старости Оксана Пуніна та її помічників Тетяна та Юрій Гур’єви пов’язана із постійним ризиком: одного разу в їхню машину з гуманітарною допомогою потрапив ворожий снаряд. Всі троє отримали контузії, машина згоріла вщент.

Віктор Коваленко, голова Золочівської громади

Триматися допомагають надійні друзі Золочівської громади з «Червоного Хреста», «Восток-СОС», Християнської церкви «Євангельське життя», «Євангельські християни-баптисти, «Благороб», «Право на захист», «Проліска», «Мережа 100% життя», «Адра», «Карітас», Stay Safe UA, АКТЕД. Місцеві волонтери Олександр та Кирило Гончаренки оперативно доправляють гумконвої в округ.

Агентство Телевидения Новости