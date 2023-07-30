Наслідки артобстрілів Куп’янщини: дані прокуратури

29 липня ворог вкотре обстріляв Куп’янськ: пошкоджено житлові будинки.

Також під ударом з боку російських військових було село Вільхуватка Великобурлуцької ТГ. Зазнала пошкоджень господарська споруда, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп’янщину з артилерії.

Крім того, 29 липня близько 20:30 відбувся ворожий обстріл села Борисівка Липецької ТГ. Горів житловий будинок та сарай.

Прокурори та слідчі поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости