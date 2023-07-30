Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 48

Наслідки артобстрілів Куп’янщини: дані прокуратури

Наслідки артобстрілів Куп’янщини: дані прокуратури

29 липня ворог вкотре обстріляв Куп’янськ: пошкоджено житлові будинки.

Також під ударом з боку російських військових було село Вільхуватка Великобурлуцької ТГ. Зазнала пошкоджень господарська споруда, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп’янщину з артилерії.

Крім того, 29 липня близько 20:30 відбувся ворожий обстріл села Борисівка Липецької ТГ. Горів житловий будинок та сарай.

Прокурори та слідчі поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 