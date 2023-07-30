На Холодній Горі патрульні затримали двох наркозакладників

29 липня у Харкові на вулиці Григорівське шосе патрульні виявили двох громадян. Помітивши службове авто, чоловіки намагалися втекти. Така поведінка поліцейським здалася дивною, тому вони вирішили перевірити підозрілих чоловіків.

Під час поверхневої перевірки у рюкзаку одного з чоловіків патрульні виявили 40 згортків з, імовірно, наркотичними речовинами.

«Зі слів затриманого, у згортках була наркотична речовина «солі». Також громадянин зізнався, вже встиг зробити близько 65 так званих «закладок», –повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

У телефоні патрульні виявили численні фото з місцями розташування згортків з речовинами.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости