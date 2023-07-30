На Харківщині мера Валок оштрафували за нетверезе водіння та позбавили прав на рік

Мера Валок Харківської області Валерія Скрипніченка оштрафували за керування автомобілем у стані сп’яніння та позбавили прав на один рік.

Повний текст постанови Коломацького районного суду Харківської області опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише видання Думка.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений — міський голова Валок Харківської області Валерій Скрипніченко.

Суд вказує, що 17 лютого 2023 року близько 16:20 Скрипніченко їхав за кермом автомобіля Skoda Rapid трасою М-03 Київ – Харків – Довжанський. На 408 км траси його зупинили. У водія виявили ознаки сп’яніння: запах алкоголю, порушення мови та координації. Від огляду за допомогою газоаналізатора Скрипніченко відмовився в присутності двох свідків.

На суді Скрипніченко підтвердив, що перебував в стані сп’яніння, однак спростував, що керував транспортним засобом.

Свідки своєю чергою пояснили, що є військовослужбовцями і 17 лютого 2023 року їхали трасою М-03 з боку Чутового в напрямку Харкова. Дорогою вони побачили автомобіль Skoda Rapid, водій якого “небезпечно поводив себе”, зокрема, узбіччям обганяв інші транспортні засоби.

“Після чергового небезпечного маневру ними було ухвалене рішення зупинити авто Skoda Rapid. Також у судовому засіданні свідки пояснили, що за кермом вказаного авто перебував саме ОСОБА_1, від якого був відчутний запах алкоголю, а на пасажирському сидінні перебувала дівчина, у зв`язку з чим ними було ухвалене рішення викликати поліцію для складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо водія”, — сказано в документі.

Крім того, за словами свідків, під час очікування поліції на місце під’їхали ще два авто. В одному з них поїхала дівчина, а з іншого “вийшов невідомий чоловік, який в подальшому видавав себе за водія автомобіля Skoda Rapid”.

До заяв обвинуваченого, що не він керував автомобілем, суд поставився критично у зв’язку з тим, що вони суперечать відеозаписам з місця події, а також словам свідків.

Суд дійшов висновку, що саме Скрипніченко керував машиною. Його визнали винним у порушенні ч. 1 ст. 130 КУпАП. Мер Валок має сплатити 17 тис. грн штрафу. Його також позбавили права керувати транспортними засобами на один рік.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб з моменту проголошення.

Довідка. Вперше на посаду міського голови Валок Скрипніченко був обраний на позачергових виборах у вересні 2009 року. Очолював міську раду до листопада 2020 року. У жовтні 2020 року був знову обраний Валківським міським головою, 26 листопада 2020 року за результатами виборів очолив Валківську територіальну громаду.

Агентство Телевидения Новости