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Харківські патрульні затримали трьох розкрадачів металу

Харківські патрульні затримали трьох розкрадачів металу

Напередодні на проспекті Гагаріна патрульні зупинили автомобіль Audi за порушення ПДР. З водієм в авто були два пасажири, а у салоні поліцейські побачили значну кількість металевих конструкцій та зрізаного силового кабелю.

«Під час розмови з правоохоронцями чоловіки помітно нервували. Згодом вони з’ясувалося, що викрали металеві конструкції та кабель з території підприємства у Харківській області», – розповіли в пресслужбі УПП Харківської області.

Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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