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Спецпризначенці СБУ знищили російський «Солнцепьок» та ще купу ворожої бронетехніки (відео)
Лише за тиждень воїни Центру спецоперацій «А» СБУ за допомогою дронів-камікадзе перетворили на брухт купу російської техніки разом з окупантами.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Серед знищеної техніки наступне:
▪️ ТОС «Солнцепьок»
▪️ 13 танків різних модифікацій
▪️ 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ
▪️ 2 системи ППО та 3 РЕБ
▪️ 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки
▪️ 1 комплекс відеоспостереження
▪️ 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції
Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ знешкодили 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.