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Спецпризначенці СБУ знищили російський «Солнцепьок» та ще купу ворожої бронетехніки (відео)

Спецпризначенці СБУ знищили російський «Солнцепьок» та ще купу ворожої бронетехніки (відео)

Лише за тиждень воїни Центру спецоперацій «А» СБУ за допомогою дронів-камікадзе перетворили на брухт купу російської техніки разом з окупантами.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед знищеної техніки наступне:

▪️ ТОС «Солнцепьок»

▪️ 13 танків різних модифікацій

▪️ 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ

▪️ 2 системи ППО та 3 РЕБ

▪️ 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки

▪️ 1 комплекс відеоспостереження

▪️ 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції

Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ знешкодили 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Агентство Телевидения Новости

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