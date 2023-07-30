Спецпризначенці СБУ знищили російський «Солнцепьок» та ще купу ворожої бронетехніки (відео)

Лише за тиждень воїни Центру спецоперацій «А» СБУ за допомогою дронів-камікадзе перетворили на брухт купу російської техніки разом з окупантами.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед знищеної техніки наступне:

▪️ ТОС «Солнцепьок»

▪️ 13 танків різних модифікацій

▪️ 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ

▪️ 2 системи ППО та 3 РЕБ

▪️ 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки

▪️ 1 комплекс відеоспостереження

▪️ 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції

Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ знешкодили 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Агентство Телевидения Новости