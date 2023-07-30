У неділю окупанти обстріляли Вовчанськ: є поранений

30 липня близько 8:00 російські військові здійснили мінометний обстріл Вовчаська. Пошкоджено житловий будинок.

Отримав поранення 84-річний мирний мешканець, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Слідчо-прокурорська група задокументували наслідки чергової збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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