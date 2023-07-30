Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:38
Просмотров: 73

Олег Синєгубов: Циркуни залишаються в урядовій програмі з відновлення

Олег Синєгубов: Циркуни залишаються в урядовій програмі з відновлення

Під час брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про відновлення одних з найбільш постраждалих населених пунктів Харківщини – Циркунів та Старого Салтова.

Навесні село Циркуни включили до переліку урядової програми, що працюватиме за принципом – «відбудувати краще, ніж було». Наразі у Циркунах вже запланована реалізація 4 масштабних проєктів з відбудови житлового сектору, повідомляє Харківська ОВА.

«Попри побоювання, що через обстріли Циркуни виключать з програми відновлення, населений пункт залишається в проєкті. Є постанова Кабінету Міністрів, відповідно до якої село буде відновлюватися. Зі свого боку ми мали забезпечити і скоординувати всі дії щодо розмінування, воно там проведено вже на 95%», – сказав Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА наголосив, що у селищі міського типу Старий Салтів проходить відновлення 3 багатоквартирних житлових будинків, школи та амбулаторії.

«Ми включаємо наші проєкти до всіх можливих джерел фінансування для того, щоб забезпечити максимальне залучення коштів для відновлення громад», – прокоментував Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 