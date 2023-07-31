Куп’янський напрямок: відбито атаку противника східніше Берестового на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 липня. 523 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости