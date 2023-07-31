Пожежа та один постраждалий: в прокуратурі розповіли деталі нічного ракетного удару по Харкову

31 липня близько 00:05 окупанти здійснили запуск по Харківській області декількох ракет типу С-300 з території Білгородської області.

У Харкові влучання зафіксовано на території Новобаварського району, а саме, по складськім приміщенням одного з комерційних підприємств. Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився неподалік епіцентру вибуху. Також відбулася пожежа на площі 200 м².

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Травмованих або загиблих немає.

За фактами цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости