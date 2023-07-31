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Обстріл Новобаварського району міста: пожежа в складській будівлі

Обстріл Новобаварського району міста: пожежа в складській будівлі

Вночі 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.

Ударів було завдано по складській будівлі, повідомляють в ДСНС Харківської області.

В результаті обстрілів сталося часткове руйнування будівлі з подальшим займанням двох осередків.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. На місці події працювали підрозділи ДСНС у складі 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

На місці події постраждав охоронець підприємства, чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

Агентство Телевидения Новости

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