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Обстріл Новобаварського району міста: пожежа в складській будівлі
Вночі 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.
Ударів було завдано по складській будівлі, повідомляють в ДСНС Харківської області.
В результаті обстрілів сталося часткове руйнування будівлі з подальшим займанням двох осередків.
Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. На місці події працювали підрозділи ДСНС у складі 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.
На місці події постраждав охоронець підприємства, чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.