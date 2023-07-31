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Переворот в Нігері: на африканському континенті може спалахнути нова війна

Переворот в Нігері: на африканському континенті може спалахнути нова війна

Сусідні із Нігером країни запровадили повну блокаду та обіцяють застосувати силу.

Регіональний союз країн Західної Африки (ECOWAS), який складається з 15 держав та має власні збройні сили (ECOMOG), пригрозив керівникам військового перевороту в Нігері застосуванням сили, якщо заколотники не повернуть владу законним керівникам країни, повідомляє УНІАН.

Лідери країн Західної Африки засудили спробу повалення конституційного ладу у Нігері та незаконне затримання президента Мохамеда Базума, членів його сім’ї та уряду.

В спільній заяві блоку міститься заклик до негайного відновлення на посаді президента і до повного відновлення конституційного ладу в Республіці Нігер.

«Якщо вимоги не будуть виконані протягом тижня, докладемо усіх зусиль, необхідних для відновлення конституційного ладу в республіці Нігер. Такі заходи можуть включати застосування сили», – йдеться у заяві саміту.

Крім того лідери країн Західної Африки домовилися екстрено зібрати на консультацію керівників штабів оборони кожної з країн-учасниць блоку, а також запровадити низку екстрених заходів – закриття сухопутних і повітряних кордонів з Нігером, запровадження безпольотної зони над Нігером, призупинення всіх комерційних і фінансових операцій з Нігером, замороження активів Республіки Нігер у центральних банках країн блоку тощо.

Агентство Телевидения Новости

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