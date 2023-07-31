У Грузії арештували двох протестувальників проти круїзного лайнера із рф

В порту грузинського міста Батумі поліція арештувала двох людей, які були на мітингу проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Про це, як пише «Європейська правда», інформує місцеве видання Batumelebi.

За офіційною інформацією, корабель Astoria Grande зареєстровано на Сейшелах, щоб уникнути санкцій.

Однак грузинська телекомпанія Pirveli поширила інформацію про те, що реальним власником Astoria Grande є російський бізнесмен Дмитрій Пурім.

Демонстрація проти круїзного лайнера почалася в Батумській гавані о 12 годині ночі за місцевим часом, проте поліція не допустила учасників демонстрації, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Правоохоронці пояснили свої дії “міркуваннями безпеки”.

Повідомляється, що учасники протесту намагалися прорвати поліцейські загородження і проникнути на територію гавані. Затримання та вивезення одного протестувальника з території порту потрапило на відео.

Як зазначає видання, незабаром після акції протесту стало відомо, що круїзний лайнер знову зайде в Батумську гавань.

Агентство Телевидения Новости