Україна програла Франції у півфіналі ЧС з фехтування в командному турнірі шаблісток

30 липня в італійському Мілані відбувся півфінал чемпіонату 2023 з фехтування в командному турнірі шаблісток.

Збірна України у поєдинку за путівку до фіналу програла команді Франції (32:45), повідомляє «СПОРТ.UA».

Склад збірної: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.

В іншому півфіналі Угорщина обіграла Південну Корею (45:39).

Незабаром українська команда проведе поєдинок за бронзові медалі проти Південної Кореї.

Агентство Телевидения Новости