Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 47

Україна програла Франції у півфіналі ЧС з фехтування в командному турнірі шаблісток

Україна програла Франції у півфіналі ЧС з фехтування в командному турнірі шаблісток

30 липня в італійському Мілані відбувся півфінал чемпіонату 2023 з фехтування в командному турнірі шаблісток.

Збірна України у поєдинку за путівку до фіналу програла команді Франції (32:45), повідомляє «СПОРТ.UA».

Склад збірної: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.

В іншому півфіналі Угорщина обіграла Південну Корею (45:39).

Незабаром українська команда проведе поєдинок за бронзові медалі проти Південної Кореї.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 