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Україна програла Франції у півфіналі ЧС з фехтування в командному турнірі шаблісток
30 липня в італійському Мілані відбувся півфінал чемпіонату 2023 з фехтування в командному турнірі шаблісток.
Збірна України у поєдинку за путівку до фіналу програла команді Франції (32:45), повідомляє «СПОРТ.UA».
Склад збірної: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.
В іншому півфіналі Угорщина обіграла Південну Корею (45:39).
Незабаром українська команда проведе поєдинок за бронзові медалі проти Південної Кореї.