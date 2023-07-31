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Харківські зооволонтери врятували собаку, який просидів у колодязі 8 днів
Вісім днів просидів у колодязі пес Барбос, який мешкає на території харківського підприємства. Врятували собаку зоозахисники з «Порятунку тварин Харків» та опікун чотирилапого, який весь цей час не припиняв пошуки свого друга.
Коли один з місцевих собак зник – працівники підприємства вирішили, що той просто втік. Проте один з чоловіків не припиняв пошуки і, нарешті, на восьмий день, знайшов собаку.
Пес провалився у відчинений люк відчиненого оглядового колодязя у кілометрі від підприємства.
За тиждень Барбос трохи схуд, проте знесиленим не виглядав.