Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе: виникла пожежа

У ніч з 31 липня на 1 серпня окупанти завдали по Харкову ударів кількома БпЛА Shahed.

На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив раніше мер Харкова Ігор Терехов, близько трьох вибухів пролунало у Шевченківському районі.

За даними Терехова, зафіксовані принаймні три влучання у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи гуртожитку, інформація про постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости