Дрони атакують москву: є повторне влучання у вежу хмарочоса

У ніч на вівторок, 1 липня, столицю рф знову атакували безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. У мережі публікують відео, на яких можна почути гучні вибухи, як стверджується, в Одинцовському районі московської області. Також з’явилися знімки пошкодженої вежі «москва-сіті», пише УНІАН.

Мер москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників при спробі прольоту в Москву збила російська протиповітряна оборона. За його словами, один БпЛА потрапив у вежу «москва-сіті», пошкоджено фасад на рівні 17 поверху.

Тим часом в екстрених службах заявили ТАСС, що в підмосков’ї ППО збила один безпілотник.

У міноборони рф заявили, що українські БпЛА намагалися атакувати об’єкти у Москві. «Двоє знищено над Підмосков’ям, ще один придушений, впав на території «москви-сіті», – йдеться в заяві.

Дрон атакував ту ж вежу «москви-сіті», що й минулого разу. На 21 поверсі вежі IQ-Кварталу знаходиться міністерство економічного розвитку рф, пише Telegram-канал Astra.

Агентство Телевидения Новости