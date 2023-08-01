Під Харковом офіційно відкрили ще один пляж

Після комісійного обстеження пляжу ДП «Клінічний санаторій «Роща» на території Пісочинської селищної ради було прийняте рішення про його відкриття для купального сезону.

Про це повідомили у Головному управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

«Під час проведення перевірки були надані всі необхідні документи та виконані всі вимоги в частині питань дотримання санітарного законодавства, які належать до компетенції Держпродспоживслужби», йдеться у повідомленні.

Комісійне обстеження пляжу проведено на виконання п.п. 3.2.8 протоколу комісії Пісочинської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.06.2023 №4.

Агентство Телевидения Новости